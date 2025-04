Casa Branca anuncia avanços em negociações com China: 'indo muito bem'

Tarifaço recíproco teve pausa de 90 dias. Perguntada sobre o fim ou a continuidade de pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas, Leavitt disse para os repórteres voltarem com a pergunta em julho, quando se encerra o prazo. A secretária de Comunicação informou que Trump viajará nesta sexta-feira para funeral do papa Francisco e que de 13 a 16 de maio o presidente estará em viagem pela Arábia Saudita, pelo Catar e pelos Emirados Árabes Unidos para realizar reuniões bilaterais e estreitar os laços na região.

FMI projeta redução no crescimento mundial por conta do 'tarifaço'. O Fundo Monetário Internacional reduziu hoje suas previsões de crescimento para Estados Unidos, China e a maioria dos países citando o impacto das tarifas norte-americanas. O Fundo cortou sua previsão de crescimento global em 2025 em 0,5 ponto percentual, para 2,8%, e em 0,3 ponto percentual para 2026, a 3%, na comparação com o relatório de janeiro.

Brasil também deve crescer menos do que o esperado, diz FMI. O Fundo cortou suas projeções para o crescimento do Brasil neste e no próximo ano. O organismo espera que o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro avance 2,0% em 2025 e não mais 2,2% como previu em janeiro último. Trata-se de uma desaceleração ainda mais intensa em relação a 2024, quando o País cresceu 3,4%.

(*) Com informações de Agência Estado e Reuters