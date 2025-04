Dólar amplia queda com embate entre Trump e presidente do BC dos EUA

Ofensiva de Trump contra o BC dos EUA no radar. Os rumores de que o presidente dos EUA, Donald Trump, estuda demitir o comandante do Federal Reserve, Jerome Powell, contribuem para a perda de força global do dólar.

O que está em jogo

Taxas de juros são ponto central dos embates. O novo descontentamento de Trump considera a declaração de Powell sobre o "tarifaço" imposto pelo republicano. Para o presidente do Fed, a decisão dificulta o controle da inflação e, consequentemente, o corte dos juros.

Trump teme freio na economia com as taxas atuais. Em março, quando o BC dos EUA manteve o patamar dos juros entre 4,25% e 4,5% ao ano, o presidente ressaltou que um corte prepararia melhor a economia norte-americana para as tarifas que colocaria em vigor.

Demissão de Jerome Powell depende de briga judicial. Como o Fed é uma instituição independente do governo americano, seus membros não podem ser desligados por determinação da Casa Branca. Trump, no entanto, tenta derrubar a proibição, determinada em 1935, que exigir uma justificativa do presidente para o afastamento de dirigentes de agências independentes.

Entenda a disputa de Trump X Fed

Powell disse que tarifas de Trump são risco para as metas do Fed. O Fed é responsável por buscar manter os preços e o desemprego sob controle nos Estados Unidos.