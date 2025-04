Mercado reduz projeção de inflação e aposta em alta maior do PIB neste ano

Diretores do BC preveem estouro do limite da meta em junho. Diante das alterações no modelo, o furo ocorre sempre que o IPCA superar o teto por seis meses consecutivos. Para este ano, a meta é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

IPCA estimado para este mês de abril é de 0,44%. Se confirmado, o percentual resultará na perda de força do índice em relação à variação de 0,56% apurada em março. Ainda assim, o resultado acumulado em 12 meses subirá de 5,48% para 5,54%.

Estimativas foram mantidas para os próximos dois anos. Segundo os analistas, as previsões para a inflação permanecem inalteradas para 2026 (4,5%) e 2027 (4%). Já para 2028, a estimativa subiu de 3,79% para 3,8%.

Como deve ser o PIB

Expectativa de crescimento da economia aumentou. Pela segunda semana consecutiva, os analistas do mercado financeiro elevaram as projeções de avanço do PIB (Produto Interno Bruto), a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país.

Previsão estima avanço de 2% da economia neste ano. A expectativa é 0,02 ponto percentual superior à apresentada há uma semana (1,98%).