Curso do Belas Artes mostra que a arte pode curar doenças, diz diretora

Patrícia Gomes Cardim, diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes, disse que a ideia de criar um curso de psicologia com ênfase na neuroarte surgiu no pós-pandemia, para cuidar do emocional dos alunos da instituição. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O Belas Artes começou a fazer um trabalho muito grande internamente para capacitar toda comunidade de professores e a comunidade administrativa para cuidar do emocional desses alunos.

A neuroarte é uma área interdisciplinar que une as neurociências e as artes. "Ele obviamente abarca toda área clássica da psicologia, mas a neuroarte é o que nos aproxima como instituição de ensino na área criativa", diz ela.