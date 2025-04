Tarifaço de Trump pode 'desescalar' com acordos entre países, diz Galípolo

Também pode ocorrer uma escalada nas tarifas, provocando desarticulações nas cadeias produtivas. "O trade-off tradicional, a troca tradicional que você está imaginando entre preços e atividade econômica, talvez não responda da maneira que a gente foi treinado para pensar num cenário como esse. Você pode ter menos atividade econômica e com preços mais elevados", observa Galípolo. Nesse caso, há a possibilidade de se importar desinflação em função de uma desaceleração global que tende a reduzir os preços de commodities.

Estados Unidos podem ainda chegar a um meio termo com a maior parte dos países que são historicamente parceiros e aliados, restringindo a disputa tarifária à China. "Estamos em um ambiente de elevada incerteza tanto sobre o que deve ocorrer quanto sobre quais são as consequências da aplicação das tarifas", reiterou o presidente do BC

Galípolo disse que, assim como ele, o mercado fez uma leitura do governo Trump em três etapas:

Último trimestre de 2024: havia uma leitura de que a nova gestão do republicano seria mais pró-mercado, com redução de impostos e regulamentação sobre empresas; Primeiro trimestre de 2025: a interpretação de que o impacto das mudanças tarifárias poderia desacelerar a economia americana e, por consequência, a economia global, foi ganhando força; Momento atual: Galípolo pondera que impera a interpretação que oscila entre a desaceleração em função da incerteza e um cenário de possível aversão ao risco, indicando uma escalada na disputa tarifária com consequências mais abruptas.

Juros e economia brasileira

Papel do Banco Central é fazer política anticíclica, afirma Galípolo. O presidente do BC destacou que o Brasil cresceu pelo quarto ano seguido acima do que modelos indicam ser o PIB potencial e que esse crescimento está bastante disseminado em diversos setores da economia. Diante desse cenário da economia brasileira mostrando "dinamismo excepcional" e bastante aquecida, Galípolo disse que cabe ao BC ser o "chato da festa".