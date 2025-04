Amanda Klein: Efeitos mais perversos do tarifaço são de longo prazo

Amanda Klein também falou sobre os efeitos para o Brasil e sobre as nações que sentirão o ''golpe'' de forma mais dura, segundo as projeções.

Os golpes mais duros serão sentidos pelos Estados Unidos, justamente o país que resolveu erguer aquelas barreiras tarifárias contra o resto do mundo, o México, que deve entrar em recessão ainda nesse ano de 2025, e em menor medida a China.

Para o Brasil, a previsão do FMI é um pouco mais alentadora. Em vez de crescer 2,2%, que era a estimativa de crescimento do relatório do Fundo em janeiro, vai crescer 2%, que de resto está absolutamente em linha com as previsões do mercado financeiro interno, o Ministério da Fazenda e o Banco Central.

Amanda Klein

Embora não preveja uma recessão imediata, ilimitada, global, o relatório do FMI tão pouco descarta àquela recessão técnica, que são dois trimestres consecutivos de queda, observou Amanda durante o programa.

Outra coisa que o FMI aponta é que a perda dos empregos industriais é um dos motivos por trás desse decreto de tarifaço do Trump, ele quer trazer de volta essas fábricas, esses empregos industriais para o meio oeste americano, não foi provocada pela globalização, e sim pela automação e pelo progresso tecnológico.