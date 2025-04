Como foi a investigação da PF que descobriu desvios de R$ 6,3 bi no INSS

"Foram apreendidos muitos bens, muitos carros de luxo de alto valor, dinheiro em espécie, joias e quadros. A Polícia Federal vai avaliar tudo que foi arrecadado nos mandados de busca e apreensão", disse Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, em coletiva de imprensa.

Investigados podem responder por diversos crimes. Os alvos da operação são suspeitos pelos crimes de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais.

Presidente do INSS afastado

Seis servidores foram afastados - entre eles está o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. Também foram afastados o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, o chefe da procuradoria federal especializada do INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS e um policial federal. Os nomes desses cinco servidores não foram divulgados.

"Foi um afastamento provisório, determinado pela Justiça, para que isso não impeça que a investigação se tenha em curso com uma profundidade merecedora. Então, nós estamos com unidade, tem que aguardar, tem que ter tranquilidade. E, principalmente, eu repito, um preceito constitucional. Todo mundo é inocente, até se prove o contrário", afirmou ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em coletiva.