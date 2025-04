Ex-workaholic conta segredos para ganhar R$ 35 mil por mês em renda passiva

Em meio a tantos acontecimentos, veio a gravidez do primeiro filho. "Eu não queria que nada disso mudasse só porque estava me tornando mãe", contou a empreendedora ao site CNBC. O plano era tirar seis semanas de licença-maternidade e voltar a trabalhar com casamentos.

Mas depois que minha filha nasceu, no início de 2023, eu não queria mais ser puxada para uma dúzia de direções diferentes. Eu ainda queria administrar minha empresa, mas também queria passar um tempo de qualidade com meu bebê , disse ela.

No início, o trabalho durava de 40 a 50 horas por semanas. Depois de um tempo, a rotina foi ficando mais puxada, mesmo com o apoio do marido. Ela conta que teve de reduzir a carga de trabalho com sua empresa pela metade.

Grande 'sacada'

Glantz decidiu que precisava mudar a forma como ganhava dinheiro. Ela manteve a empresa funcionando com os mesmos serviços, mas, agora, conseguiria dar mais atenção à filha. Hoje, ela ganha cerca de US$ 6.300 por mês em renda passiva, o equivalente a cerca de R$ 35.800 na cotação atual.

A empreendedora começou a monetizar o site da empresa. No último ano, mais de 463 mil usuários passaram pela página. Com os anúncios do Google, ela garantiu uma média de US$ 391 por mês, sem horas de trabalho envolvidas. Em época de lançamento de produtos, ela desativa a monetização para não prejudicar a experiência do cliente.