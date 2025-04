Imposto de Renda 2025: veja prazos, restituições e novidades

Quem recebeu até R$ 2.824 por mês em 2024 está isento da obrigação de declarar. O limite de rendimentos tributáveis subiu de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00. No caso da atividade rural, o teto da receita bruta anual aumentou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

Também está obrigado a declarar quem atualizou o valor de bens imóveis com base em preços atualizados — uma novidade autorizada por uma lei aprovada no ano passado, já que antes isso não era permitido. Outra alteração é a exigência de declaração para quem obteve rendimentos no exterior através de investimentos financeiros, lucros ou dividendos. Alguns campos foram removidos do formulário, enquanto certos bens antes classificados como "outros" precisarão ser reorganizados corretamente.

A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações em 2025, superando os 45,2 milhões registradas em 2024. No ano anterior, 41,5% dos envios foram realizados por meio do modelo pré-preenchido.

O primeiro lote de restituição será pago em 30 de maio. O segundo está previsto para 30 de junho. Os próximos pagamentos ocorrerão em 31 de julho, 20 de agosto e 30 de setembro.

As restituições seguirão uma ordem de prioridade. Inicialmente, recebem os grupos com direito legal à preferência. Em seguida, quem utilizar a declaração pré-preenchida e escolher receber via Pix deve ser priorizado. A Receita informou que essa mudança foi inspirada em sugestões de contribuintes que optaram por essas duas modalidades no ano passado.

Quem está obrigado a declarar o IR?