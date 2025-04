Quem é Alessandro Stefanutto, presidente afastado do INSS após ação da PF

Ele se formou em direito pela Universidade Mackenzie. Sua formação lhe permitiu atuar como procurador da Procuradoria-Geral Federal. Sua formação inclui pós-graduação em Gestão de Projetos, especialização em Mediação e Arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Gestão e Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá, em Madrid (Espanha).

Alessandro Stefanutto ao lado do ministro Carlos Lupi (Previdência Social), que o indicou ao cargo de presidente do INSS Imagem: Roneymar Alves/Ascom/INSS

No Tribunal de Justiça de São Paulo, ele foi técnico da Receita Federal. Ele atuou na área aduaneira e de tributos, mas também prestou consultoria jurídica ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Depois, virou Procurador-Geral do INSS antes de assumir a direção de Finanças e Logística do instituto.

Ele é autor do livro "Direitos Humanos das mulheres e o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos". O livro teve o prefácio escrito por Maria da Penha Fernandes, cujo nome batizou a Lei 11.340, contra agressores de mulheres.

Presidente do INSS

Stefanutto já era conhecido do governo antes de sua indicação. Ele atuou como consultor para assuntos previdenciários no gabinete de transição do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para o de Lula.