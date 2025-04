Professor: desvio mostra falha grave no sistema de cadastramento do INSS

O desvio bilionário do dinheiro de pensionistas e aposentados revela uma falha de grave no sistema de cadastramento e aponta para a conivência do presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto, afirmou o professor de políticas públicas Samuel Braun, durante participação no UOL News, do Canal UOL.

Então, a gente está diante de um quadro em que grande parte dessa população (são mais de cinco milhões de pessoas) estava sendo lesada mensalmente, periodicamente, nas suas contas. E isso nos aponta para uma grave falha no sistema de cadastramento desses descontos. Samuel Braun, professor da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, pediu demissão após ter sido alvo da Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —ação que começou na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula.