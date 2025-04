Gulfstream G800: Jato executivo de maior alcance do mundo já pode voar

O G800 marca a mais recente evolução da aviação executiva, à medida que continuamos a construir a frota de próxima geração e a trazer ao mercado desempenho e eficiência líderes do setor Mark Burns, presidente da Gulfstream

Jato foi projetado para oferecer "conforto de cabine incomparável". O interior silencioso pode ser configurado com até quatro salas de estar ou três salas de estar e um compartimento dedicado para a tripulação. A aeronave é equipada com um sistema de purificação de ar por ionização de plasma e 16 janelas panorâmicas ovais.

Modelo funciona com motores Rolls-Royce Pearl 700 e asa aerodinâmica projetada pela Gulfstream. Isso garante alcance ultralongo, o desempenho em alta velocidade e a maior eficiência de combustível, de acordo com a empresa. Ainda não há informações sobre disponibilidade no mercado e valores.

Gulfstream Aerospace é uma subsidiária integral da General Dynamics, empresa global de aeroespacial e defesa. Companhia oferece desde produtos e serviços em aviação executiva até construção e reparo de navios, veículos de combate terrestre, sistemas de armas e munições e produtos de tecnologia.