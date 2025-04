Motta diz que IR é prioridade e 'não vai permitir' que anistia atrapalhe

O presidente da Câmara defende não misturar os assuntos. Ele disse que o tema da anistia divide a Câmara desde que era candidato à presidência da Casa, no final do ano passado. "Não precisa, diante de uma crise internacional, criar mais crise no país."

A prioridade dos parlamentares devem ser outras na avaliação de Motta. Os projetos que precisam de maior atenção são os capazes de aumentar a qualidade de vida da população, principalmente a fatia mais pobre, resumiu.

Seguindo este raciocínio, a isenção do IR é mais importante. A proposta beneficia 10 milhões de pessoas que recebem até R$ 5.000 por mês. Contribuintes com renda entre R$ 5.000 e R$ 7.000 receberão descontos.

Não vamos permitir que outras pautas, não só anistia, prejudiquem esta pauta.

Hugo Motta, presidente da Câmara

A isenção do IR é prioridade do ano para o ministro Fernando Haddad Imagem: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Quem paga a conta

Motta afirmou que é ponto pacífico na Câmara que a ampliação da faixa de isenção é necessária. A questão é como compensar a perda de arrecadação. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que, para cada perda de receita, uma nova fonte deve ser criada.