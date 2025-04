Carro raro e até submarino de luxo: o que comprar com R$ 25 mi da Mega-Sena

Valor é de aproximadamente R$ 25 milhões. O flybridge (tipo um "terraço" com volante no topo do barco) foi ampliado em 1,4 m, e vem equipado com um lounge espaçoso e a opção de uma churrasqueira. A plataforma de natação também foi estendida em 70 centímetros, facilitando o acesso à água e atividades recreativas.

Casa que Bill Gates construiu

Casa vendida por Bill Gates em Seattle, Estados Unidos; vista para o Lago Washington e acesso privativo à praia são destaques Imagem: Reprodução/Instagram @topclosings

Com os R$ 25 milhões da Mega é possível comprar uma casa que o dono da Microsoft construiu em Seattle, nos Estados Unidos. Bill Gates montou a casa próximo de uma mega mansão que ele tem, mas é bem mais "modesta" —se é que é possível usar essa expressão.

Residência tem 223 metros quadrados. Tem quatro quartos e três banheiros. É montada com tetos de madeira, uma lareira de dupla face, janelas do chão ao teto e vistas ao Lago Washington.

Cozinha tem claraboia e uma grande copa. Em conceito aberto, salas de jantar e estar ficam próximas às janelas. A casa tem um escritório, um jardim zen e acesso privativo à praia.