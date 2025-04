Presidente do INSS é afastado após operação que apura desvio de R$ 6,3 bi

Servidores públicos estão entre os suspeitos de participação no esquema. Conforme informações da Polícia Federal, seis profissionais foram afastados de suas funções.

Operação Sem Desconto mira irregularidades de 13 estados e no DF Imagem: Divulgação/PF

Investigação mira envolvidos de 14 Unidades da Federação. A operação com 700 policiais federais e 80 servidores da CGU é realizada no Distrito Federal e nos estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

Investigados podem responder por diversos crimes. Os alvos da operação são suspeitos pelos crimes de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais.

Quem é o presidente do INSS

Presidente afastado do INSS é filiado ao PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Alessandro é procurador federal de carreira, já chefiou a Procuradoria Especializada do INSS e fez parte do grupo de transição do governo Lula para a área de Previdência.