PIS/Pasep: como sacar o abono salarial pelo aplicativo Caixa Tem

Os saques do terceiro lote do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), referente ao ano-base 2023, podem ser realizados até 29 de dezembro deste ano.

O que aconteceu

O crédito é feito automaticamente para trabalhadores com conta-corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal. Os demais beneficiários podem usar o aplicativo Caixa Tem para sacar os valores. O download pode ser feito nas lojas Google Play Store ou na App Store.

Usuário terá de informar CPF e número de telefone para fazer o login. Um código de verificação será enviado pelo WhatsApp oficial da Caixa, solicitando uma autenticação facial por meio de uma foto. O cadastro é concluído com um documento válido de identidade, como CNH ou RG.