UOL anuncia parceria com site Economia Real

Ele nasce com as editorias Dinheiro, Economia, Negócios, Carreira e Finde. O foco nos MPMEs permeia todos os conteúdos da plataforma, com páginas temáticas para os setores de Comércio, Serviços, Indústria, Agro, Infra e Tecnologia, além de reportagens sobre comportamento e consumo.

O site também traz colunas que aprofundam o debate sobre economia e empreendedorismo. Elaine Bast, ex-repórter da TV Globo; Marcela Zaidem, especialista em cultura organizacional; Matheus Ceballos, especialista em gestão de produtos e o contador Vitor Rossi Sampaio serão alguns dos colunistas.

Daniel Castro é o publisher e sócio-fundador do Economia Real. Castro tem como sócio Erick Matheus Nery, que assume o posto de editor-chefe do veículo.