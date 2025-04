Volvo planeja demitir 800 trabalhadores nos EUA após tarifas de Trump

Futuro incerto. A Volvo informou que os pedidos de caminhões pesados continuam a ser afetados negativamente pela incerteza do mercado sobre as taxas de frete e demanda, possíveis mudanças regulatórias e o impacto das tarifas.

Grupo emprega cerca de 20.000 pessoas na América do Norte. No ano passado, o mercado americano respondeu por 29% das vendas totais da empresa sueca, que opera 16 fábricas nos EUA, Canadá e México.

No início do mês, outra montadora anunciou planos de lay off pelo mesmo motivo. A Stellantis paralisou a produção nas fábricas em Ontario, no Canadá, e Toluca, no México, segundo a CNBC, o que resultou no desligamento de 900 trabalhadores.