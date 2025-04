Até quando devo enviar a declaração do Imposto de Renda 2025? Veja prazos

Estão dispensadas de declarar as pessoas que receberam até R$ 2.824 por mês no ano passado. O limite de rendimentos tributáveis foi reajustado de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00. No caso da atividade rural, o teto de receita bruta anual também aumentou, passando de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

A obrigação de declarar também se estende a quem atualizou o valor de imóveis para refletir preços mais recentes, uma opção permitida por lei sancionada em 2023 — até então, isso não era permitido. Além disso, aqueles que obtiveram rendimentos no exterior por meio de investimentos financeiros, lucros ou dividendos também estão obrigados a declarar. Alguns campos da declaração foram removidos, enquanto bens que antes estavam listados como "outros" agora precisam ser classificados adequadamente.

A Receita Federal projeta o recebimento de 46,2 milhões de declarações neste ano, ultrapassando as 45,2 milhões processadas em 2024. Do total entregue no ano anterior, 41,5% usaram o modelo pré-preenchido.

O primeiro lote da restituição será depositado em 30 de maio. O segundo lote, em 30 de junho, seguido por pagamentos em 31 de julho, 20 de agosto e 30 de setembro.

A restituição seguirá uma ordem de prioridade, começando pelos grupos definidos em legislação específica. Em seguida, terão prioridade aqueles que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via Pix. De acordo com a Receita, essa medida surgiu após sugestão de contribuintes que já haviam feito essas escolhas no ano anterior.

Quem está obrigado a declarar o IR?