Uso da poupança para financiar imóveis dá sinais de esgotamento, diz BC

O BC (Banco Central) avalia que o uso da poupança como principal fonte de financiamento imobiliário representa um "esgotamento" da modalidade e exige a busca por novas alternativas.

O que aconteceu

BC vê "esgotamento" do modelo de financiamento imobiliário. Em entrevista coletiva para apresentar os planos da autoridade monetária para os anos de 2025 e 2026, o diretor de regulação do BC, Gilneu Vivan, disse existir um consenso no mercado de que o uso dos recursos da poupança para o crédito imobiliário passou a ser insuficiente.