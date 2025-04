Banco Central quer impedir abertura de contas sem autorização do cliente

Autoridade quer impedir abertura de contas sem autorização. Uma das iniciativas anunciadas envolve o combate a fraudes com a criação de vínculos com instituições financeiras por terceiros.

Consumidor poderá definir sobre o tema no Registrato (sistema que lista vínculos financeiros do CPF). Gilneu Vivan, diretor de regulação do Banco Central, afirma que será possível barrar a abertura de novas contas bancárias no sistema.

Instituições terão que consultar a base para evitar fraudes. As irregularidades mais comuns envolvem a abertura de contas por terceiros em nome de outro cidadão, sem autorização, explica Gilneu Vivan.