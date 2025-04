Brasil terá que tomar decisões difíceis para não sucumbir, diz economista

Para ter um ambiente mais sustentável e taxas de juros mais razoáveis, o Brasil terá que cortar gastos na avaliação do economista.

Mudanças de regras que condicionam o gasto público, olhar despesas que se tornaram importantes como a questão das emendas parlamentares, como a questão do custo judiciário. O Brasil não vai resolver seu problema fiscal, aumentado receita. Nosso problema é de despesa.

Como nós vimos em 2019, quando as taxas de juros caíram bem, porque o Brasil veio em uma sequência de reformas fiscais que indicaram aos mercados que a situação estava sendo controlada. De uns anos para cá, nos retomamos uma linha expansionista e agora teremos que remar tudo novamente para ter uma perspectiva de crescimento novamente.

Por mais que a foto hoje possa parecer boa, mas já nem tanto, porque a inflação está um tanto acima da meta, o filme nos próximos anos é mais desafiador. Silvio Campos Neto

