Dólar engata nova queda e volta a ser vendido abaixo de R$ 5,70

Ontem, a moeda dos EUA fechou o dia com baixa de 0,16%. A variação foi a menor desde o início da trajetória de quedas. Durante o pregão, o dólar chegou a ser negociado abaixo de R$ 5,70 pela primeira vez desde 4 de abril, mas não teve a queda sustentada.

Cotação destinada a viajantes flerta com R$ 5,90. O dólar turismo acompanha a variação do dólar comercial. Às 10h12, a divisa era vendida por R$ 5,902, baixa de 0,53% em relação ao fechamento de ontem.

Recuos de Donald Trump guiam otimismo do mercado. Após rumores de demissão do presidente do BC dos EUA, Jerome Powell, preocuparem os analistas, a negativa a respeito da questão representou um alívio. Também pesam a favor do real os indícios de negociação entre os EUA e a China em meio às disputas originadas pelo "tarifaço" de Trump.

Houve certa descompressão de prêmios de risco importantes que vinham deteriorando o sentimento do investidor, o que favoreceu a valorização do real e deu impulso às moedas emergentes.

Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad

China nega discussões tarifárias com os Estados Unidos. Após a amplificação dos rumores, ministros asiáticos garantem não haver acordo comercial com a Casa Branca em andamento. "Quaisquer alegações sobre o progresso de negociações econômicas e comerciais entre China e EUA são infundadas e não têm base factual", disse He Yadong, porta-voz do Ministério do Comércio.

Diálogos, no entanto, não são descartados pelos asiáticos. He Yadong cobra a suspensão das taxas e pede respeito mútuo ao discutir o tema. "Se os EUA realmente quiserem resolver o problema, devem levar a sério as vozes racionais da comunidade internacional e dos setores nacionais e eliminar todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China", disse.