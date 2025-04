Grana Sem Drama: Parcelado ou à vista, qual é melhor?

Parcelado. Útil para compras maiores que você se programou. Se for sem juros, te ajuda no controle do fluxo financeiro...

Speaker 1 00:00:27

Mas atenção, porque a soma de pequenas parcelas pode virar um problemão no final do mês!

Speaker 1 00:00:33

Agora me conta, você é do time do tudo à vista ou do pode parcelar em quantas vezes puder?