Lembra dela? Nota de R$ 10 que o BC comprou fiado vale uma fortuna hoje

A produção da cédula também envolveu percalços orçamentários. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo à época, o BC lançou as primeiras notas fiado, sem conseguir pagar a Casa da Moeda por conta de um rombo de R$ 35 milhões no orçamento. A estatal chegou a recorrer a empréstimos bancários para bancar a produção emergencial.

A nota de R$ 10 de polímero faz parte da primeira família do real, que começou a ser recolhida em julho do ano passado. Apesar disso, as cédulas antigas continuam válidas e podem ser usadas normalmente no comércio. A substituição ocorre de forma gradual, conforme as notas chegam aos bancos em mau estado. Elas são encaminhadas ao Banco Central, que retira de circulação e repõe por cédulas da segunda família do real.

Segundo o Banco Central, a cédula foi produzida com substrato importado da Austrália, país pioneiro no uso de polímero. A instituição afirma que, apesar de pontos positivos, o material não foi adotado em definitivo por causa de dificuldades no manuseio e na logística em território nacional. O BC diz que segue observando o uso desse tipo de cédula em outros países e que pode retomar a discussão no futuro.

Anúncio online oferece cédula modelo (usada em testes pela Casa da Moeda) a R$ 4,5 mil Imagem: Reprodução/Mercado Livre

Hoje, apenas cerca de 3,5 milhões dessas notas seguem em circulação. O número representa uma fração das 627 milhões de cédulas de R$ 10 em circulação atualmente. A maior parte foi retirada pelo próprio BC devido ao desgaste físico — mesmo com a promessa de maior resistência, o polímero apresentou falhas em ambientes úmidos.