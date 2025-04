O que faz a Microsoft perder menos que as outras "big techs"?

Os produtos físicos da Microsoft — o console de jogos Xbox e vários modelos de laptop — têm menor representação na receita. Do total de US$ 69,6 bilhões que a empresa gerou em negócios entre outubro, novembro e dezembro do ano passado, a parte de games e laptops entregou US$ 14,65 bilhões. Assinaturas do Microsoft 365 e LinkedIn geraram US$ 29,44 bilhões e a divisão da Azure, US$ 25,54 bilhões.

A parte financeira robusta e o tempo de mercado também ajudaram. Neste mês de abril, a companhia completou 50 anos. A Apple também tem quase isso: 49 anos. Mas a companhia tem sido mais atingida pela guerra de tarifas, já que produz a linha iPhone na China, que terá de pagar mais de 200% em tarifas para exportar para os Estados Unidos.