'A criatividade pode ser ensinada', diz diretora do Belas Artes

Para Patrícia Gomes Cardim, diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes, é possível educar a criatividade. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Nós acreditamos que a criatividade pode ser ensinada. As técnicas são variadas, mas ela pode ser ensinada. Nós educamos a criatividade.

Patrícia Gomes Cardim, diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes

'Criativitômetro' dos alunos

O Centro Universitário Belas Artes mede a criatividade dos alunos. De acordo com a instituição, assim que o aluno entra no curso ele responde a uma pesquisa de perfil criativo. O objetivo da instituição é avaliar suas habilidades. "E a gente não acredita nessa criatividade utópica, do sonhador. A gente acredita na criatividade implementadora. Então, nós fizemos um 'criativitômetro' dentro do Belas Artes, que se aplica a todos os alunos", afirma Patrícia.