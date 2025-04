Novo salário mínimo 2025: confira valor do piso nacional após reajuste

O reajuste para R$ 1.518 significou um acréscimo de R$ 106, o que equivale a um aumento de 7,5%, ultrapassando a inflação registrada no período. No entanto, esse valor ficou abaixo do esperado devido à redução de despesas públicas aprovada no fim de 2024.

A fórmula anterior para o reajuste considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — índice geralmente mais favorável aos trabalhadores do que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) — somada ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Com esse método, o salário mínimo poderia ter alcançado R$ 1.525.

A nova fórmula, no entanto, incorporou um limite para o crescimento das despesas públicas de até 2,5%. Assim, mesmo que o PIB aumente 3,2%, será aplicado apenas o teto de 2,5% no reajuste.

Esse valor impacta diretamente os valores das aposentadorias, principalmente do INSS, além de influenciar diversos benefícios sociais. Por esse motivo, o governo procura evitar altas expressivas, visando reduzir os impactos no orçamento público, especialmente em momentos de ajuste fiscal.