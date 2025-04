Bolsa Família de maio: saiba quando você irá receber o benefício

As datas de repasse do Bolsa Família referentes a maio de 2025 já foram anunciadas.

O que aconteceu

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os pagamentos terão início no dia 19 de maio. A data exata de recebimento depende do dígito final do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do programa (veja o calendário mais abaixo).

Os valores são disponibilizados de forma gradual nos últimos 10 dias úteis de cada mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando os depósitos começam no dia 10, encerrando-se antes do Natal.