Friboi: 'O açougueiro é o conselheiro, o confidente do consumidor'

Anne Napoli, diretora de marketing da Friboi Imagem: Divulgação

A Friboi foi a primeira a colocar nome na carne, em 2014. Até lá, era um produto totalmente commodity. Decidimos que seria importante passar para o consumidor essa garantia de origem. Hoje, 10 anos depois, somos a marca Top of Mind, muito por conta disso.

Essa iniciativa, muito informativa para o consumidor, evoluiu até chegar em um trabalho muito bacana, um programa voltado para açougues, supermercadistas, pra trazer todo o conhecimento de como cortar, falar sobre rendimento, serviço e treinamento.

O açougueiro é o conselheiro da consumidora, do consumidor. A gente partiu desse insight, que ele é quase um confidente. Assim, desenvolvemos uma campanha com um personagem carismático, próximo, que passa confiança - mas, ao mesmo tempo, com essa alegria do dia a dia.

Assim, a gente mostra que temos outras marcas, mostra que tem uma carne para cada ocasião, a do estrogonofe, a do churrasco e outros momentos especiais. A gente vê o interesse, até das novas gerações, de aprender, de conhecer os cortes.

Podemos considerar que é uma continuação da campanha do Natal, onde vocês brincaram com o fato de se fazer churrasco na ceia?