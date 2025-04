Calendário do INSS de abril: saiba quando seu benefício será pago

Para descobrir a data exata do pagamento, o beneficiário deve observar o número final do seu cartão do benefício, desconsiderando o último número que aparece após o traço. As informações atualizadas também estarão disponíveis na semana anterior ao início dos depósitos, por meio da plataforma Meu INSS, acessível tanto pelo computador quanto por aplicativo de celular. Para entrar no sistema, é necessário realizar o login com CPF e senha cadastrada no portal Gov.br.

Se o segurado precisar de orientações ou esclarecimentos, pode entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O atendimento eletrônico funciona 24 horas por dia, enquanto o suporte por atendente está disponível em horário comercial.

Para consultar detalhes das parcelas, basta acessar a opção "Extrato de Pagamento" dentro do sistema Meu INSS. Também é possível utilizar a ferramenta de busca da plataforma para verificar informações específicas, como a situação do cadastro.

Datas para quem recebe até um salário mínimo

NB final 1: 24 de abril

NB final 2: 25 de abril

NB final 3: 28 de abril

NB final 4: 29 de abril

NB final 5: 30 de abril

NB final 6: 2 de maio

NB final 7: 5 de maio

NB final 8: 6 de maio

NB final 9: 7 de maio

7 de maio NB final 0: 8 de maio

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo