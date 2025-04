Lucy Guo: de programadora a bilionária que superou Taylor Swift

Guo ficou apenas dois anos na empresa, mas manteve uma participação de 5%. Com o boom da IA, o serviço da Scale se tornou relevante para o funcionamento de modelos generativos, como os da OpenAI. Prestes a fechar uma nova rodada de investimentos, a Scale aparece avaliada em US$ 25 bilhões, o que faz a fortuna da jovem chegar a US$ 1,2 bilhão.

Fora da Scale, continuou contribuindo para o desenvolvimento de aplicativos. Já em 2019, fundou a Backend Capital e, em 2022, a Passes, onde é CEO. A primeira é uma gestora de venture capital que investe em engenheiros promissores e startups em fase inicial. Já a segunda é uma plataforma voltada para criadores de conteúdo, com a proposta de monetizar esses profissionais por meio de um modelo mais vantajoso do que o oferecido por concorrentes como o OnlyFans.

Descentralização da internet

É a Passes que mostra um caminho diferente em relação a outros bilionários da tecnologia. Além de diversificar sua atuação, o modelo da empresa indica uma aposta em uma internet mais descentralizada. A proposta é dar controle direto aos criadores, eliminando intermediários e garantindo maior autonomia sobre suas produções.

Na prática, isso significa que os criadores de conteúdo têm gestão sobre o que é veiculado e como o material é apresentado. A Passes, por enquanto, garante que eles sejam os "donos" da audiência, com acesso direto aos dados e à monetização.

Em uma rodada de investimento realizada no ano passado, a Passes arrecadou US$ 40 milhões, permitindo que os usuários fiquem com até 90% das receitas geradas com a venda de conteúdo. Essa rodada foi liderada pela Bond Capital e contou com investidores como o fundo Crossbeam Ventures e Michael Ovitz, ex-presidente da Disney. Ao todo, a empresa já levantou US$ 66 milhões junto a investidores.