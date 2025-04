Paula Amorim sobre novo negócio voltado a gestantes: 'Baseado na minha dor'

Paula e sua sócia já têm uma versão final da identidade da marca e o nome. Elas trabalham há mais de um ano no desenvolvimento final do primeiro produto.

Com forte público de gestantes e mães nas suas redes, a ex-BBB vê com um diferencial começar um empreendimento com os olhos próximos da necessidade de um nicho, que tem dores parecidas com aquelas que ela viveu durante a gestão.

O principal desafio do empreendedor é passar o valor que ele vê daquele produto para o público dele achar também. Ele acha que é super legal, que aquilo traz vários benefícios. O público precisa achar a mesma coisa. Paula Amorim

Como uma influenciadora empreendendo em um mercado que não é sua especialidade, Amorim considera que a sua sociedade com uma obstetra traz credibilidade e segurança para investir na nova marca.

Eu acho muito importante a gente, como influenciador, não é a minha área, por mais que eu tenha uma indústria, por mais que eu tenha um laboratório desenvolvendo, mas eu também tenho a profissional que é expert nisso. Paula Amorim

