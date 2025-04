'Café fake' tem casca carbonizada e resíduos impróprios, diz ministério

O Ministério da Agricultura e Pecuária identificou cascas de café carbonizadas e resíduos impróprios para consumo humano em produtos rotulados como café torrado.

O que aconteceu

Análise identificou materiais que não podem ser considerados café. No produto foram encontrados principalmente cascas de café extremamente torradas (inclusive carbonizadas) e resíduos do beneficiamento do grão. Esses itens não podem ser considerados café, segundo a legislação atual.

Produtos serão retirados do mercado. Os itens encontrados são impróprios para consumo humano. A análise técnica indicou que não havia "grãos íntegros em condições de classificação como café beneficiado", diz o ministério. Por isso, a pasta está trabalhando com a Anvisa para retirar os produtos do mercado.