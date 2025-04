Calendário do PIS: veja datas de pagamento do abono salarial em maio

O valor do abono será proporcional à quantidade de meses trabalhados no ano-base, e o cálculo tem como referência o salário mínimo vigente no momento do pagamento. Em 2025, esse valor corresponde a R$ 1.518.

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao benefício por meio da Carteira de Trabalho Digital, no site Gov.br, pela Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158, ligação gratuita) ou diretamente nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Quem possui conta corrente ou poupança na Caixa receberá o crédito automaticamente. Já os clientes do Banco do Brasil terão preferência pelo crédito em conta, transferência via PIX, TED ou atendimento presencial. Os demais trabalhadores receberão o valor pela Poupança Social Digital, que é criada automaticamente pela Caixa.

De acordo com estimativas do governo federal, aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores serão contemplados, totalizando R$ 30,7 bilhões em pagamentos.

Calendário do abono salarial PIS 2025