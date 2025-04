Herança de Gugu inclui postos de gasolina; afinal, ele era dono do Graal?

A morte de Gugu Liberato em um acidente doméstico nos EUA em 2019, deixou uma herança avaliada em aproximadamente R$ 1,4 bilhão, disputada por diversos personagens. Gugu escreveu um testamento em 2011, deixando 75% do seu patrimônio para os três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos.

Para além das disputas familiares, a herança deixou muita gente curiosa. Dentro desse patrimônio, segundo o Estadão, está participação em postos de gasolina e loja de conveniência. Com isso, uma das principais especulações sobre o ex-apresentador voltou à tona: ele é dono da rede Graal?

Não, Graal não significa Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. Em participação no "Programa do Porchat", o apresentador disse que o nome tem relação com o Santo Graal e não é uma abreviação do nome dele.