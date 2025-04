30ª Agrishow espera receber 200 mil visitantes e gerar R$ 15 bi em negócios

Na cerimônia de abertura, no domingo (27), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o governo federal vai trabalhar para aumentar o valor do Plano Safra neste ano por causa dos juros altos. O plano anterior (2024-2025) teve orçamento total de R$ 400 bilhões. Alckmin também anunciou um pacote de R$ 80 bilhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para investimentos na área de inovação, com uma taxa de juros de 4% ao ano.

Eu sei da preocupação com o Plano Safra. Vamos nos empenhar. Vou, sim, levar o pleito do Plano Safra, condizente com o tamanho recorde que vai ser a safra agrícola deste ano no Brasil.

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República

Como é a Agrishow

O tema da feira neste ano é "O futuro do agro de A a Z". Os principais temas de discussão são produtividade e como lidar com as mudanças climáticas. Entre os expositores, estão em destaque drones e equipamentos que usam inteligência artificial no campo, como tratores autônomos e sensores para otimizar a irrigação e o manejo de pragas, além de máquinas agrícolas "verdes", com menores consumo de combustível e emissões de carbono.

A cada edição, buscamos integrar mais ações de ESG de olho no futuro, pois temos um compromisso com o agronegócio, e, consequentemente, com o nosso país. Queremos deixar para as próximas gerações a mensagem de que é possível aliar desenvolvimento a boas práticas ambientais, sociais e de governança.

Liliane Bortoluci, diretora executiva da Informa Markets Brasil, empresa organizadora da Agrishow



SERVIÇO



Agrishow 2025

Quando: de 28 de abril a 2 de maio, das 8h às 18h

Onde: Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, km 321, Ribeirão Preto-SP

Ingressos: R$ 80 pela internet e 140 na bilheteria local

Site: www.agrishow.com.br