Amanda Klein: Em 100 dias de governo, Trump vê bolsas com queda de até 8%

A apresentadora do UOL lembrou que, ao contrário do que aconteceu no seu primeiro mandato, Trump deve ter um balanço bastante negativo, principalmente no que diz respeito ao desempenho das bolsas americanas.

Normalmente, os primeiros 100 dias de um mandato é um momento simbólico em que vários presidentes se apresentam para fazer o balanço da sua gestão. O balanço da gestão de Donald Trump caminha para ser bastante negativo, inclusive das bolsas de valores que ele sempre se gabou de, no seu primeiro mandato, terem subido muito. Não é o que acontece no segundo mandato.

Amanda Klein

Dólar alto no Brasil não depende só da política de Trump, diz especialista

O crescimento do dólar no Brasil não depende apenas da política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, explicou Laércio Hypolito, assessor da OnField Investimentos.

A tendência é que o dólar no Brasil continue alto. Nós tivemos o dólar chegando no auge. Na hora em que foi divulgada as políticas de tarifas do Trump, o dólar saiu de mais de R$ 6,00 para R$ 5,60. O dólar alto é uma coisa que não depende só dessa política do Donald Trump aqui no Brasil.