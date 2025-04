Vício em bet: 'Perdi R$ 3.000 em minutos e usei Bolsa Família da minha mãe'

Beneficiários do Bolsa Família já enviaram R$ 3 bilhões para bets em um mês. O valor foi usado por 5 milhões de pessoas em casas de apostas virtuais apenas em agosto do ano passado, segundo análise do Banco Central.

Maior parte foi usada por chefes de família. Dos beneficiários, 4 milhões recebem diretamente a renda do governo e, juntos, enviaram R$ 2 bilhões (67% do volume total) por Pix para as bets naquele mês.

Famílias de baixa renda são as mais prejudicadas pelas apostas esportivas. "É razoável supor que o apelo comercial do enriquecimento por meio de apostas seja mais atraente para quem está em situação de vulnerabilidade financeira", avalia o Banco Central.

Governo criou um grupo para combater a prática. Em setembro, o Ministério do Desenvolvimento, Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único se uniram para discutir formas de evitar que o cartão do benefício seja usado para apostas online.

Mas o governo diz não ter meios técnicos para impedir uso. A Advocacia-Geral da União diz que não é possível distinguir o dinheiro do benefício de outras rendas recebidas pela família em determinada conta bancária. Uma vez repassado o benefício para a conta, o dinheiro passa a ser do titular, e o poder público perde qualquer influência sobre sua destinação.

Bets são 'grande pandemia'

Apostas online não são novidade, mas ganharam cara nova. Profissionais da área da saúde marcam 2018 como o ano da mudança, quando o governo Michel Temer aprovou a lei que liberava as casas de apostas esportivas. As bets vieram e, com gargalos na regulamentação, os casos de vício voltaram a subir.