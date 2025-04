Brasil leva 85 troféus iF Design Award; Docol é maior vencedora nacional

A cerimônia de entrega dos troféus do iF Design Award 2025, um dos principais prêmios de design do mundo, acontece na noite de hoje (28), em Berlim (Alemanha).

Na edição deste ano, quase 11 mil inscrições, de 66 países, foram avaliadas por 131 jurados. Com mais de 70 categorias, o design brasileiro receberá 85 troféus, quebrando seu recorde na premiação.

Dois projetos nacionais receberão o iF Gold Award, maior prêmio da noite: a nova identidade do Mercado Novo, em Belo Horizonte (MG), criada pela Greco Design, e a luminária portátil Jazz B, criada pela Lumini, empresa brasileira de iluminação.