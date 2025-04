Haddad: 'Brasil tem tudo para crescer, mesmo com turbulências geopolíticas'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal mantém as perspectivas positivas para o crescimento da economia, mesmo com as recentes "turbulências geopolíticas".

O que Haddad falou

Haddad prevê manutenção do avanço do PIB nacional. O ministro da Fazenda afirma estar otimista com o crescimento econômico do Brasil, mesmo diante das recentes adversidades globais. "Estamos falando de um cenário no qual o Brasil tem tudo para crescer, mesmo com as turbulências geopolíticas que estão acontecendo", disse em apresentação no Safra Macro Day 2025.

Ministro vê maior consumo das famílias e investimentos. Segundo Haddad, os dois componentes determinantes para o cálculo do PIB (Produto Interno Bruto) - soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país - serão determinantes para o avanço da economia. "Não precisamos de um impulso maior do que esse para crescer bem", afirmou.