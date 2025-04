Mercado financeiro reduz previsão da inflação de 2025 para 5,55%

Diretores do BC preveem estouro do limite da meta em junho. Diante das alterações no modelo, o furo ocorre sempre que o IPCA superar o teto por seis meses consecutivos. Com a nova sistemática, o Copom (Comitê de Política Monetária) admite que vai precisar justificar o descumprimento da meta ao final deste primeiro semestre.

IPCA estimado para este mês de abril é de 0,44%. Se confirmado, o percentual confirmará a perda de força do índice oficial de preços, em relação à variação de 0,56% apurada em março. Mesmo com a desaceleração, o resultado acumulado em 12 meses subirá de 5,48% para 5,54%.

Projeção para a inflação de 2026 subiu para 4,51%. Segundo os analistas, as previsões para o IPCA do próximo ano avançaram 0,01 ponto percentual. Para 2027, a projeção permanece inalterada em 4%. Já para 2028, a estimativa recuou de 3,8% para 3,78%, mesma previsão de quatro semanas atrás.

Analistas veem dólar a R$ 5,90 ao final deste ano. A aposta é a mesma há três semanas e corresponde a uma elevação de R$ 0,30 em relação à cotação atual da moeda norte-americana ante o real. As projeções para 2026 (R$ 5,95) e 2027 (R$ 5,86) foram reduzidas.