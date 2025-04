Globalização à brasileira: BRF mira o Oriente Médio para ampliar mercado

A expansão no Oriente Médio é acompanhada de movimentos semelhantes na Ásia. Em 2022, a BRF habilitou uma planta de suínos para exportar ao Vietnã, com a promessa de dobrar os volumes enviados ao país. Já em 2024, durante visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, foi revelada a aquisição de uma fábrica chinesa pela companhia — sinal de que a estratégia global mira também os mercados asiáticos, de forte crescimento e relevância geopolítica.

Impacto na concorrência, nas ações e no Brasil

A BRF diante da concorrência. Dados mensurados pela Euromonitor indicam que a Sadia está hoje em sexto lugar em market share na Arábia Saudita e em décimo sexto na região de Oriente Médio e África, considerando o mercado total de carnes processadas.

Ações da JBS dispararam. Segundo Murasaki, isso mostra que "há bastante espaço para crescimento em um mercado em expansão" para as companhias de alimento. Nesta semana, a JBS — dona das marcas Friboi, Seara, Swift, Pilgrim's Pride — disparam no pregão após a companhia comunicar ao que obteve aval positivo da SEC, órgão dos Estados Unidos correspondente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) brasileira, para o registro de suas ações na dupla listagem. A empresa também anunciou investimento de US$ 100 milhões na construção de duas fábricas no Vietnã.

BRF tem preço-alvo de R$ 23 e recomendação de compra neutra. Apesar da análise mais cautelosa do Bradesco BBI, a analista da Euromonitor avalia que os investimentos da BRF devem refletir positivamente na imagem da empresa, que ganha força no mercado global. As alterações em projeção, no entanto, vão depender da estratégia de implementação desse volume adicional no mercado, e serão sentidas com mais precisão mais para frente.

Vantagem nacional. Murasaki também não vê impactos negativos sobre o Brasil com o novo investimento da BRF, já que a matéria-prima será cultivada internamente e enviada para processamento na nova planta.