Publicidade digital no Brasil chega a R$ 37,9 bilhões, diz estudo

O levantamento ainda aponta que os investimentos no mundo online cresceram 60% desde 2020, quando foi realizado o primeiro estudo Digital AdSpend no país.

A pesquisa mostra que houve uma distribuição mais equilibrada do investimento ao longo do ano passado. A diferença entre o valor investido no primeiro e segundo semestre caiu pelo 3º ano consecutivo.

As redes sociais continuam liderando entre os canais com mais investimento. Logo depois aparecem os anúncios em ferramentas de busca e os portais e verticais de conteúdo.

O estudo ainda aponta que a importância do digital no entretenimento e na informação dos consumidores segue em alta. Quase 80% dos consumidores ouvidos afirmaram que a internet é o primeiro lugar que eles procuram quando precisam de informações.

Mais de 60% dos consumidores declararam que comprar online 'facilita suas rotinas'. Já mais da metade dos consumidores conectados (56%) preferem receber conteúdos relacionados aos seus hábitos de navegação.