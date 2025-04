Restituição do Imposto de Renda 2025: saiba quando será pago cada lote

Contribuintes com mais de 80 anos terão prioridade no recebimento. Em seguida, vêm os idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou doença grave, contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério, além daqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix.

Entrega da declaração do IRPF

O prazo para envio começou em 17 de março e segue até 30 de maio. Segundo a Receita Federal, já foram entregues mais de 10,5 milhões de declarações.

A isenção do Imposto de Renda vale apenas para quem recebeu até dois salários mínimos mensais (R$ 2.824) em 2024. O projeto encaminhado pelo governo ao Congresso propõe isenção para rendimentos mensais de até R$ 5 mil, mas só deverá entrar em vigor no próximo ano, caso seja aprovado a tempo.

Quem está obrigado a declarar o IRPF?

Deve entregar a declaração quem: