99Food zera taxas de restaurantes por 2 anos 'contra monopólio do delivery'

O que é a aposta na redução de taxas

O cadastro já será aberto nesta terça para restaurantes em todos os estados do país. As operações, no entanto, vão começar em etapas. Segundo o comunicado da empresa, os estabelecimentos serão avisados com 30 dias de antecedência do início da operação em cada região.

Os empreendimentos poderão escolher entre dois modelos: Full Service e Marketplace. No primeiro, o serviço de delivery da 99 cuidará de todo o processo, com taxa de entrega fixa e conforme a distância. Enquanto no segundo, os restaurantes receberão os pedidos via 99Food, mas a entrega ficará por sua responsabilidade.

A 99 Food afirma que já conta com 55 milhões de usuários integrados ao aplicativo da 99. Com a estratégia de isenção, a empresa pretende se posicionar como uma alternativa mais acessível para restaurantes e consumidores, além de garantir ganhos sustentáveis aos entregadores. No caso do consumidor final, o lançamento está previsto para os próximos meses.

Isenção de taxas tem benefício na ponta, diz a empresa. Para Rossini, além de ajudar a reduzir a concentração do mercado brasileiro de entrega de comida, o retorno do serviço de delivery da empresa pode resultar em preços mais acessíveis para os consumidores, já que os restaurantes teriam mais margem para reduzir os valores dos pratos ou praticar o valor do consumo no local.

Simulação comparativa. Simulações feitas pela 99Food, com base em médias praticadas pelo mercado, apontam que em um pedido de R$ 100, o comerciante perde R$ 26,20, pagos com 12% de comissão, 11% de taxa de delivery e 3,2% de transação de pagamento, ficando com menos de R$ 74.