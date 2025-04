Amanda Klein: Galípolo joga água fria em expectativas de queda de juros

De acordo com o presidente do BC, há preocupação com a inflação nacional, que está "rodando acima da meta" e com as expectativas desancoradas.

Ele ressaltou que o Copom ainda está muito incomodado com a desancoragem das expectativas inflacionárias e que o comunicado da última reunião, que fala em pelo menos mais uma alta, de menor magnitude, ou seja, algo abaixo de 1%, um pouco percentual, está atual.

As declarações do diretor Diogo Guillen, semana passada no evento em Washington, falando em cautela e flexibilidade, foram interpretadas por parte do mercado como uma porta aberta para quem sabe uma alta mais moderada da Selic, talvez até uma queda daqui a alguns meses.

Mas, ontem, Galípolo tratou de esclarecer que não é nada disso. Ele corrigiu a rota dos juros futuros que estavam precificando taxas menores desde a fala de Guillen. Números são números e, para esse efeito, a inflação está rodando ainda em 5,49% em 12 meses, segundo o IPCA 15 da sexta passada, bem acima do teto da meta de 4,5%.

Amanda Klein

Para a apresentadora, enquanto o Banco Central continua cauteloso ao anunciar seus próximos movimentos, a expectativa do mercado é que a Selic ainda está longe do fim do ciclo de alta.