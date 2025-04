Dólar reverte alta matinal e opera em queda; Bolsa caminha para nova alta

No acumulado de abril, recuo do dólar soma 1%. O mês foi marcado pelo "tarifaço" sobre as importações norte-americanas. Os anúncios acenderam temores de guerra comercial entre a China e os EUA e fizeram o dólar ser negociado acima de R$ 6 durante duas sessões. A perda de força da moeda foi ocasionada nos dias seguintes pelos recuos de Donald Trump.

Moeda é vendida em leve queda para os viajantes. O dólar turismo opera no mesmo sentido da cotação comercial. Às 15h12, a divisa era negociada por R$ 5,865, valor 0,23% inferior ao registrado nas últimas negociações de ontem.

Mercado aguarda por dados dos Estados Unidos. A estabilidade do dólar reflete a apreensão dos analistas com as divulgações do PIB (Produto Interno Bruto) norte-americano amanhã e da taxa de desemprego do país, na sexta-feira. Os números podem antecipar um cenário de desaceleração da maior economia do mundo.

Olhares permanecem voltados para a guerra comercial. As divergências entre Estados Unidos e China desde o anúncio do "tarifaço" sobre as importações que desembarcam nos EUA ainda motivam cautela. O desdobramento mais recente indica que a Casa Branca dará um passo para trás e vai cortar as taxas cumulativas sobre os veículos.

Bolsa

Ibovespa apresenta leve variação positiva. Após encerrar o último pregão acima dos 135 mil pontos pela primeira vez desde setembro do ano passado, o índice mantém a trajetória positiva das últimas seis sessões.