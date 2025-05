Essas são as 10 profissões mais mal pagas nos EUA após a formatura

Pessoas graduadas nas áreas da educação, serviço social ou artes tendem a obter as menores rendas medianas dentro de cinco anos após a conclusão dos estudos nos Estados Unidos. A pesquisa foi feita pelo Federal Reserve Bank de Nova York com base em dados de 2023, os mais recentes disponíveis.

O que aconteceu

A análise inclui apenas trabalhadores em tempo integral com diploma de bacharel. Os salários iniciais nessas três áreas ficam abaixo do salário anual médio dos EUA de US$ 48.060 (R$ 271 mil) naquele período, de acordo com o Bureau of Labor Statistics.

Formados em educação infantil ganham o menor salário de todos os cursos analisados entre adultos de 35 a 45 anos. A renda média do meio da carreira era de US$ 49.000 (R$ 277 mil) — apenas US$ 8.000 (R$ 45 mil) a mais do que ganhavam cinco anos após a formatura.