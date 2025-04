Fã de Lady Gaga mostra avião remendado com fita prateada; tem perigo?

A foto de uma fã que voava para ver o show de Lady Gaga no Rio de Janeiro causou medo em usuários do X. A imagem mostrava uma das asas do avião em que ela estava "remendada" por uma fita adesiva prateada.

O que era apenas uma forma de anunciar a viagem, virou uma discussão sobre o estado da aeronave, com muitos questionando se ela chegaria ao destino final.

Apesar do estranhamento, a fita é um recurso antigo da aviação, totalmente seguro.